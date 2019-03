Das Fachgeschäft für Laufsport siedelte von der Italienerstraße in die Widmanngasse. Neueröffnung ist am 6. März.

Noch werden von Mathias Münzer, Oliver Münzer und Florian Schipflinger die letzten Handgriffe erledigt. © Foto: Stadtmarketing Villach

Die Umbauarbeiten sind nahezu abgeschlossen, am kommenden Mittwoch, dem 6. März, erfolgt die Eröffnung: „Am Mittwoch um Punkt 10 Uhr eröffnen wir am neuen Standort. Damit rücken wir noch ein Stück näher ins Herz von Villach“, freut sich Oliver Münzer. Seit 15 Jahren ist der Laufsport-Profi mit seinem Fachgeschäft nun schon in Villach angesiedelt, nach Stationen in der Ringmauergasse und der Italienerstraße zieht es ihn jetzt in die Widmanngasse 41, wo bis zum Vorjahr noch das Modegeschäft "Nr. 41" angesiedelt war. Das Sortiment bleibt gleich.