© (c) Kzenon - stock.adobe.com (Kzenon)

Am 6. April ist es wieder soweit. Da verwandelt sich die Stadt Villach wieder in eine große Musikbühne. 24 Bands und Künstler werden heuer das begehrte Kleine Zeitung "Honky Tonk-Festival" rocken. 18 Lokale sind mit dabei, erstmals gibt es von 17 bis 20 Uhr auch ein "Warm Up" mit Livemusik am Rathausplatz. In der evangelischen Kirche am Stadtpark steigt um 19 Uhr ein Gospelkonzert.

Im Rahmen des Festivals wird auch der "1. Band- und Künstlerwettbewerb" ausgetragen. Musiker, ob Solo, Duo, Trio und mehr, aus allen Musikgenres, können sich mit einem Musikvideo dafür bewerben. Für sie kann beim Onlinevoting von 6. bis 26. März auf www.kleinezeitung.at/bandwettbewerb abgestimmt werden. Unter den besten Drei wählt eine Fachjury mit Vertretern von Kleinen Zeitung, Stadtmarketing Villach, Villacher Brauerei, Antenne Kärnten und media.con die beiden Sieger aus. Diese treten beim "Honky Tonk" im Sudhaus der Villacher Braurerei, gemeinsam mit der "Voice of Germany"-Finalistin Jessica Schaffler und Band auf.

Für die Erstplazierten gibt es auch eine Songproduktion im Wert von 1000 Euro und einen Jahresbedarf an Villacher Bier.

Zum ersten Mal wird heuer auch eine Honky-Tonk-CD aufgelegt. Der Reinerlös kommt der Kleine Zeitung-Aktion "Kärntner in Not" zugute.

Anmeldung für den Bandwettbewerb unter: www.honky-tonk.info

DAS PROGRAMM 1. Rathauscafe „Warm Up“ mit “Roman and the road” von 17 -20 Uhr 2. Evangelische Kirche im Stadtpark Konzert mit den „VIENNA GOSPEL STARS“. Von 19 bis 20 Uhr 3. Sudhaus der Villacher Brauerei: „The Voice of Germany“-Finalistin “Jessica Schaffler & Band” sowie die Sieger des Band- und Künstlerwettbewerbes treten dort auf. 20 bis 1 Uhr 4. Turmstüberl: „Edwin Kimmler“ 20 -1 Uhr 5. Bar Italia: “Heavy Petting” 20 - 1 Uhr 6. Zum Flaschl: “Johnny Rockers” 20 - 1 Uhr 7. Schumi`s Café am Hauptplatz: “Timeless” 20 bis 1 Uhr 8. Restaurant Goldenes Lamm „Mr. Dynamite“ 20 – 1 Uhr 9. Restaurant Stern - Im Restaurant Stern findet auch heuer wieder am Honky Tonk die „Schlagerparty“ statt. 7 Stunden Schlagerhits vom Feinsten mit den Stars aus dem ORF. Als Hauptband konnten die „Alpenyetis“ gewonnen werden. 20 – 3 Uhr. 10. Cafe Latte Bar „Harry Ahamer“ (ehmalige Musiker von Hot Pants Road Club) 20 - 1 Uhr 11. Waschers Bar „RoMax Unplugged“ 20 – 1 Uhr 12. Café Orange “Neue Helden” 20 – 1 Uhr 13. Secret Garden „Honky Tonk Ramblers“ 20 – 1 Uhr 14. Per Du „Mörder & Putzig“ 20 - 1 Uhr 15. Gaststätte Stern im HGP 9 - KLEINE ZEITUNG BÜHNE – Late Honky Tonk Party bis 3 Uhr „The Pure“ Diese Band ist ein echtes Phänomen. Hier beginnt die Party um 22 und endet um 3 Uhr 16. Café Kleinfein “Sound Drifters” 20 – 1 Uhr 17. Holiday Inn / Lagana Bar “Mama`s Soul Club” Mit Hits von Tina Turner, Daft Punk, Bruno Mars, uvm. 22 – 3 Uhr 18. Anna Neumann Bar & Bistro “Motown Motion” 20 – 1 Uhr 19. Villacher Biereck “Hillibilli Trio” 20 – 0 Uhr Termin. 6. April, Villacher Innenstadt Einlass. Kassen sind ab 19 Uhr besetzt, die meisten Bands beginnen ab 20 Uhr zu spielen. Karten. 11 Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Abendkasse. Infohotline: 03862-21948-121 oder office@honky-tonk.info Homepage. www.honky-tonk.info