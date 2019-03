Mitten in Wohnsiedlung Müllinsel und Auto standen in Villach in Vollbrand

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude konnte verhindert werden © HFW Villach

Feueralarm in der Nacht auf Samstag in Villach. Kurz nach 23.30 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein. Ein Anrufer meldete, dass es in einer Wohnsiedlung im Bereich einer Müllinsel zu einem Brand gekommen sei. Die Hauptfeuerwache Villach rückte daraufhin aus. Am Einsatzort standen die Müllinsel und ein Pkw bereits in Vollbrand. Weitere Einsatzkräfte mussten angefordert werden, Alarmstufe 2 wurde ausgelöst. Auch die FF Perau wurde mitalarmiert.