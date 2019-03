Treffen„Clowndoctors“ brachten Lebensfreude nach Treffen

Facebook

Die Rote Nasen Clowns Rita, Lotte und Heinzi (von links) mit der „stärksten Frau der Welt“ © (c) Elke Schwarzinger/KK

Egal, wie schön, freundlich und modern ein Pflegeheim auch ist – manchmal tut es einfach gut, dem Alltag zu entfliehen und eigene, längst vergessen geglaubte Fähigkeiten wiederzuentdecken. Genau das taten zwölf Bewohner vom Haus Elvine der Diakonie de La Tour in Treffen. Am Mittwoch und Donnerstag wurde fleißig geprobt, Freitagnachmittag standen die zwölf schließlich gemeinsam mit den Rote Nasen Clowns Lotte, Rita und Heinzi vor ausgewähltem Publikum, bestehend aus Bewohnern, Angehörigen und Pflegepersonal, auf der Bühne des Rote Nasen Varietés „Zum Goldenen Star“. „Die Proben waren mit Aufregung und Spannung verbunden. Wir wussten ja nicht, wie wir uns auf der Bühne als Varieté-Stars der 20er und 30er Jahre machen würden. Einmal ein bisschen Theaterluft schnuppern, war großartig. Mit 100 stehe ich bereit für ein Comeback“, sagt Akteurin Christa Mörtl (78), die sich als Schlangenbeschwörerin aus 1001 Nacht hervorragend machte.

Christa Mörtl (78) als Schlangenbeschwörerin zwischen 1001 Nacht und Varieté-Theater Foto © (c) Elke Schwarzinger/KK

Auch das erste Treffener Schirm- und Blumenballett, diverse Zaubertricks und zirkusreifes Tellerdrehen waren Teil der 45-minütigen Show. „Für unsere 89 Bewohner war der Besuch der Rote Nasen ‘Clowndoctors’ eine großartige Erfahrung. Zu sehen, wie gut den 70 bis 100-jährigen Menschen diese Abwechslung getan hat, zauberte uns Freudentränen in die Augen“, sagt Haus Elvine-Pflegedienstleiterin Maria Stückler.

Den gelungenen Auftritt ließen die Akteure gemeinsam mit dem Rote Nasen-Team, ihren Pflegerinnen und Angehörigen gemütlich ausklingen Foto © (c) Elke Schwarzinger/KK

"Seit mittlerweile 15 Jahren besuchen wir Rote Nasen "Clowndoctors" ältere Menschen in Kärntner Pflegeeinrichtungen. Unser Ziel ist es, Leichtigkeit, Freude und Optimismus in den Alltag der Bewohner zu zaubern", sagt Christian Moser, Rote Nasen Clown der ersten Stunde und Programmleiter für Kärnten und Osttirol. "Etwa 800 Einrichtungen besuchen wir pro Jahr. Die Varieté Show ist auch für uns etwas Besonderes. Unsere Artisten lassen ihre Defizite in den Hintergrund treten. Jeder Mensch, egal, wie alt er ist, kann etwas!"