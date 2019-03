Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Elvis rockte die Villacher Innenstadt © (c) Weichselbraun Helmuth

Lei Lei! In Villach treiben es die Narren am Faschingssamstag traditionell bis spät in die Nacht so richtig bunt. Höhepunkt des Tages war der Faschingsumzug mit Beginn um 14 Uhr. 120 Gruppen mit etwa 4000 Narren begeisterten die 20.000 Besucher. "Der Besucherandrang war wegen des schönen Wetters besonders groß und die Kostüme waren ausgefallen, wie selten einmal", freut sich Organisator Karl Glanznig von der Villacher Gilde. Die Gruppen kamen aus Kärnten, Slowenien und Italien und zogen unter der Führung von Prinzessin Anna I., Anna Berger, und ihren elf Prinzen, die Fidelii 64., durch die Innenstadt.