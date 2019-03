Facebook

Die Villacher Innenstadt ist gefüllt © Scharf

Lei Lei! In Villach treiben es die Narren heute so richtig bunt und feiern mit der Sonne um die Wette. Seit 14 Uhr läuft in der Draustadt der größte Faschingsumzug des Landes. Etwa 20.000 Besucher, 120 Faschingsgruppen mit 4000 Narren aus Kärnten, Slowenien und Italien ziehen bei milden Temperaturen und gut gelaunt unter der Führung von Prinzessin Anna I., Anna Berger, und ihren elf Prinzen, die Fidelii 64., durch die Innenstadt.