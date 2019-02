Facebook

Anfang Mai feiert Küchenchef Mario Kattnig sein Einjähriges im Dorfhotel Schönleitn in Oberaichwald am Faaker See © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Seine Spezialgebiete sind à la carte-Gerichte und bodenständige Hausmannskost. Als persönliche Leibspeise nennt er Riesengarnelen auf Trüffelbandnudeln. Seit knapp einem Jahr kocht der ehemalige Chef der Villa Rustikal, Mario Kattnig, im Dorfhotel Schönleitn am Faaker See für Hotelgäste und Genießer. „Viele wissen gar nicht, dass wir im Dorf auch à la carte kochen, eine breite, saisonal angepasste Karte haben, auf der aktuell etwa Risotto auf Alpe-Adria trifft“, sagt der mehrfach ausgezeichnete Haubenkoch, der bereits im Wiener Café Engländer, im Schloss Moosburg, auf der Ruine Landskron, im Zehenthof und zuletzt in Völkendorf in der Küche das Sagen hatte.