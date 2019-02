SPÖ-Vorstoß übt Druck auf Parkhäuser in Villach aus. Betreiber fürchten Einbußen, Politik will evaluieren, ob neue Parkplätze gebraucht werden.

In der Parkgarage in der Hausergasse parkt man um vier Euro pro Tag © Hannes Pacheiner

Neben Jubelschreien unter Unternehmern und Anrainern ruft das von der Villacher SPÖ vorgeschlagene Gratis-Parken von Freitagmittag bis Montagfrüh auch kritische Stimmen hervor. Die Partei will, wie berichtet, die Gebühren auf den 4500 öffentlichen Parkplätzen in Villach ab Mai an Wochenenden aufheben, ein Mehrheitsbeschluss im Gemeinderat ist Basis dafür.