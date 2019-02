Am Montag, dem 11. März, lädt die Kleine Zeitung zur Kandidatendiskussion „Politiker am Prüfstand“ in Den Götz Stadel in Paternion. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Sollten Sie Fragen an die Politiker haben – mailen Sie sie uns an villach@kleinezeitung.at