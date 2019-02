Weit über 15 Grad sind heute in Villach zu erwarten. Erst am Abend nähern sich wenige harmlose Wolken.

© (c) Markus Traussnig

Hochdruckeinfluss und Warmluftzufuhr bestimmen auch heute am Donnerstag das Wettergeschehen. Der Februar endet vielfach mit herrlich sonnigen und frühlingshaft milden Bedingungen. Erst am Abend tauchen erste, dünne Wolkenfelder am Himmel auf. Sie bleiben völlig harmlos. "Auf in die Berge und auf die Skipisten!", lautet einmal mehr das Motto. Mit Höchstwerten zum Teil weit über 15 Grad bleibt es für die Jahreszeit ausgesprochen mild. Die absolut höchsten Temperaturen werden einmal mehr im Raum Villach gemessen. Der Wind legt zumindest örtlich und in den höheren Lagen zu.