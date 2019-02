Das Möbeloutlet wird sich vergrößern und zieht in Einkaufscenter. Neuer Pächter für Standort in der Bahnhofstraße wird noch gesucht.

Spätestens ab Mai wird „Wom“ die Bahnhofstraße verlassen © Holzfeind

Eineinhalb Jahre lang war das Möbeloutlet „Wom“ in der Bahnhofstraße in Villach angesiedelt. Nach der Expansion nach Klagenfurt steht nun auch in der Draustadt eine Vergrößerung an. „Der jetzige Standort ist einfach zu klein geworden, deshalb siedeln wir demnächst an einen neuen“, bestätigt Filialleiterin Griseldis Mrak. Spätestens ab Mai wird die neue Adresse das GAV-Center sein, wo sich das Möbeloutlet in der früheren Vögele-Filiale niederlassen wird.