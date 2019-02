Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sophie Sorschag beendete den Continental-Cup als starke Sechste © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Jasmin Walter)

Skispringerin Sophie Sorschag (SV Villach) belegte in der Endwertung des Continental-Cups den starken sechsten Platz. Die 20-jährige Gailtalerin, die aktuell bei der nordischen Ski-WM in Seefeld als Vorspringerin agiert, zeigte mit vier Einzel-Platzierungen zwischen Rang drei und sieben auf. Das könnte für die Aufnahme in den ÖSV-B-Kader reichen. Sorschag schaffte es heuer auch schon ins österreichische Team beim Heimweltcup in Hinzenbach (Oberösterreich).