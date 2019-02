Facebook

Falscher Kredit, falscher Gewinn. Ein Villacher hat kein Glück mit dem Internet © Fotolia

Bereits am 15. Februar nahm ein Mann (63) aus Villach über eine Internetplattform ein Angebot einer unbekannten Vermittlerin für einen Kredit in der Höhe von mehreren tausend Euro an. Die Vermittlerin gab an, für eine Firma, die Kredite ohne Bonitätsprüfung vergibt, tätig zu sein.