Die überfüllte Drogenambulanz „Roots“ in Villach soll noch heuer ausgebaut werden. Derzeit werden Räume gesucht.

Im "Roots" in Villach wird Drogensüchtigen geholfen (Archivbild) © (c) Hannes Pacheiner

Mit 51 Drogentoten in den letzten drei Jahren verzeichnete Kärnten einen neuen Negativrekord. Rund 1600 Menschen befinden sich aktuell landesweit wegen Drogenproblemen in ambulanter Behandlung. Bis Jahresende soll dieser Wert auf 2000 ansteigen. Zwei neue Drogenberatungsstellen werden deshalb heuer in Feldkirchen und Wolfsberg mit je 100 Plätzen installiert.

