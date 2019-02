Facebook

Diese Bisswunde wurde Samuel zugefügt © kk

Der Gips an Samuels linkem Arm leuchtet inzwischen in allen Farben. Schulkollegen und Familienmitglieder haben darauf unterschrieben, um dem 14-Jährigen Genesung zu wünschen. Der Villacher Schüler wurde vergangenen Mittwoch gegen 18 Uhr am Villacher Hauptplatz von einem angeleinten Hund gebissen, die Besitzerin flüchtete daraufhin mit dem Tier, von ihr fehlt seither jede Spur.

