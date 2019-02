Facebook

National- und Gemeinderat Peter Weidinger © (c) Weichselbraun Helmuth

Wohl jeder hat es schon gehabt. Das mulmige Gefühl beim nächtlichen Nachhauseweg. Um dem in Villach Abhilfe zu schaffen, hat Nationalrat und Gemeinderat Peter Weidinger (ÖVP) die Idee des Heimwegtelefons nach Grazer Vorbild. Dort kann jeder, der sich unsicher fühlt, an Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen in der Zeit von 22 bis 3 Uhr dieses Service per Anruf oder Handyapp nutzen. Mitarbeiter der Ordnungswache begleiten den Anrufer telefonisch nach Hause. Im Gefährdungsfall wird die Polizei kontaktiert.