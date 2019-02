Facebook

Am Dienstag stehen die Wahlleiter von Villach Land vor Gericht © APA/EXPA/Michael Gruber

Die Affäre um Unregelmäßigkeiten bei der Bundespräsidentenstichwahl am 22. Mai 2016 mündet am Dienstag in einen neuerlichen Strafprozess am Landesgericht Klagenfurt. Angeklagt sind Bernd Riepan der Bezirkshauptmann von Villach-Land als Wahlleiter und eine weitere Beamtin als stellvertretende Wahlleiterin. Der Vorwurf lautet auf Missbrauch der Amtsgewalt bzw. falscher Beurkundung oder Beglaubigung.