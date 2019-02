Nach der Führerscheinabnahme vertraute die Polizei den Autoschlüssel dem Beifahrer des Alkolenkers an. Doch wenig später saß wieder der betrunkene 59-Jährige hinter dem Steuer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim zweiten Mal verweigerte der Mann den Alkotest. Mit der Begründung: „I hob schon a mol geblosn.“ © KLZWeichselbraun

Ein unbelehrbarer Alkolenker hielt am Samstagabend die Polizei in Velden auf Trab. Der Mann wurde binnen eineinhalb Stunden zwei Mal erwischt. Um 22.15 Uhr lenkte der 59-Jährige aus Villach seinen PKW auf der Kärntner Bundesstraße. Die Streife „Velden Sektor1“ hielt den Autofahrer an. "Wobei eindeutig Symptome einer Alkoholisierung festgestellt werden konnten", wie es im Polizeibericht heißt.

Der Mann wurde an Ort und Stelle zu einem Alkovortest aufgefordert. Dieser konnte - laut Polizei - vom Lenker allerdings nicht durchgeführt werden. Der Mann wurde daraufhin in die Polizeiinspektion Velden gebracht. Dort wurde der Alkotest schließlich vollzogen. Das Ergebnis: Der Mann hatte 1,6 Promille Alkohol im Blut! Der Führerschein wurde dem 59-jährigen daraufhin abgenommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der abgenommene Autoschlüssel wurde dem Beifahrer, einem Cousin des Alkolenkers, anvertraut. Was offenbar ein Fehler war: Denn nur eineinhalb Stunden später wurde der Alkolenker wieder auf frischer Tat erwischt.

"I hob schon a mol geblosn"

"Der Cousin des Mannes war nüchtern. Deshalb bekam er den Wagenschlüssel. Es war ausgemacht, dass er mit dem Auto weiter fährt und, dass der Betrunkene nicht mehr hinter das Steuer darf", sagt Polizeisprecherin Waltraud Dullnig. Die Abmachung hielt jedoch nicht wirklich: Denn im Zuge des Streifen- und Überwachungsdienstes sah die Streife „Velden Sektor1“ um 23.40 Uhr neuerlich den PKW des 59-jährigen beim Wegfahren. Das Auto wurde wieder angehalten. Und wer saß hinter dem Steuer? Wieder war der betrunkene 59-jährige als Lenker in dem Wagen. Sein Cousin war diesmal nicht im Auto.

"Der Lenker hat sich zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten verhalten", heißt es im Polizeibericht. Die neuerliche Aufforderung zum Alkomatentest wurde von ihm mit den Worten „I hob schon a mol geblosn“ verweigert. Der Mann wurde erneut angezeigt. Diesmal nahmen ihm die Polizisten den Autoschlüssel ab und verwahrten ihn in der Polizeiinspektion.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.