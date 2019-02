Facebook

Mit einer präparierten Einkaufstasche wollten die Männer flüchten © dpa

Zwei unbekannte männliche Täter versuchten am Samstag um 12.55 Uhr in einem Einkaufszentrum in Villach 20 Stück hochpreisige Parfums in einem Wert von 1800 Euro zu stehlen. Sie wollten die Artikel in einer mit Alufolie präparierten Einkaufstasche aus der Filiale einer Drogeriekette bringen, ohne die Ware zu bezahlen. Die beiden Männer wurden aber von der Filialleiterin im Ausgangsbereich der Filiale angehalten, da der akustische Alarm anschlug.