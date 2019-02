Eine Million Euro investierte die Firma Lam Research in eine Photovoltaik-Anlage, die seit Jänner am Netz ist.

Lam-Research Geschäftsführer Walter Lerch (rechts) und Georg Smounig präsentieren die neue Photovoltaik-Anlage © Lam

Einer sonnigen Zukunft blickt man bei der Firma Lam Research in Villach entgegen. Grund dafür ist die neue Photovoltaik-Anlage auf den Firmendächern. Mehr als eine Million Euro werden im Laufe des Jahres insgesamt in 3900 Module auf einer Fläche von 6400 Quadratmetern investiert. Die erste Ausbaustufe mit 4100 Quadratmetern ist abgeschlossen und seit 10. Jänner am Netz.

