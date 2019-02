Neuer Eigentümer des Kasino-Hotels plant zweistellige Millioneninvestition in Villach. Markthalle und Supermarkt im Gespräch.

Das alte Kasino-Hotel soll abgerissen und als Markthalle wieder aufgebaut werden © Hannes Pacheiner

Im Vorjahr hat das frühere Kasino-Hotel am Kaiser-Josef-Platz in Villach mit dem Veldener Investor Johann Grandits nach langer Suche einen neuen Eigentümer gefunden. Seit Monaten wird nun in der Stadt über dessen Pläne mit dem 1548 erbauten Haus, das einst als Arbeiterheim und Bleibe für Gebietskrankenkasse und NSDAP diente, spekuliert.