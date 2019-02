Facebook

Fallosch, Oberrauner, Brandl, Psacharopulo Frandoli, Clementschitsch und Frandoli (von links) bei der Kanzleieröffnung in der Postgasse © Peter Kleinrath

Zwei Juristen machen ab nun gemeinsame Sache. Alexander Brandl (35) hat seine Tätigkeit als selbstständiger Rechtsanwalt in der Kanzlei von Günther Clementschitsch in der Villacher Postgasse aufgenommen, die von nun an den Namen Clementschitsch/Brandl trägt. „Als Klagenfurter verschlägt es mich nach Villach, weil ich hier einen Partner gefunden habe, der die gleichen Werte verfolgt, wie ich. Verlässlichkeit und die Liebe zum Beruf verbinden uns“, sagt Brandl. Auch Clementschitsch freut sich auf eine florierende Zusammenarbeit.



Zu den Ehrengästen der Kanzleieröffnung am Freitag zählten unter anderem Villachs Vizebürgermeisterin Petra Oberrauner, Präsident der Rechtsanwaltskammer Kärnten Gernot Murko und sein Vize Alexander Jelly, Gerold Rader (Gerichtsvorsteher Bezirksgericht Villach), Patrizia Psacharopulo Frandoli und Fabrizio Frandoli (Immobilaustria), Karin und Peter Fischer (Fischer Immobilien) sowie Marketing-Fachfrau Astrid Fallosch.

Brandl, Peter Fischer, Clementschitsch und Karin Fischer (von links) im neuen Büro von Junganwalt Brandl Foto © Peter Kleinrath