Ab Mai soll wochenends gratis geparkt werden © Hannes Pacheiner

Hunderte Likes erhielt die Villacher SPÖ für ihren Vorstoß, ab Mai Gratis-Parken von Freitagmittag bis Montagfrüh zu ermöglichen. Kritiker warnen vor Dauerparkern und betonen, dass die Idee zu spät kommen würde. "Schon längst Realität sein" könnte das Gratis-Parken auch lauf der Villacher FPÖ. Die Partei erinnert an einen im Jahr 2017 eingebrachten Antrag für einen Gratis-Samstag für Autofahrer. „Der medial unter Druck geratene Bürgermeister dürfte jetzt eingesehen haben, was für uns längst klar war: Gratis-Parken leistet einen essentiellen Beitrag zur Innenstadt-Belebung“, stellt Klubobfrau Katrin Nießner fest und ergänzt: "Leerstände in der Innenstadt hätten verhindert werden können." Die FPÖ wird dem Antrag dennoch zustimmen, auch die anderen Parteien signalisieren mehrheitlich Zuspruch.