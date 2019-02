Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in Villach. Gestohlen wurden Schmuck und Gutscheine.

Die Polizei fahndet nach den Tätern © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Am Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Villach ein, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Im Haus durchsuchten sie in allen Räumen Schubläden und Kästen nach Wertsachen. Sie stahlen insgesamt vier Uhren, einen Gutschein sowie drei Armbänder geringen Wertes.

Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.