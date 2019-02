Arbeitsunfall in einer Firma in Weißenstein: Eine Villacherin (37) war dabei, einen Lkw zu beladen. Mit einem elektrischen Beladegerät fuhr sie gegen eine Palette und klemmte sich den Fuß ein.

© KLZ/Kanizaj

Am Freitag gegen 2.50 Uhr war eine 37-jährige Frau aus Villach in einer Firma in der Gemeinde Weißenstein mit dem Beladen eines Lkw beschäftigt. Dabei fuhr sie mit einem elektrisch betriebenen Beladegerät rückwärts, prallte gegen eine Holzpalette und klemmte sich ihren rechten Fuß ein. Die verletzte Frau wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht.