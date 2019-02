Besitzerin flüchtete Hund biss 14-jährigen Schüler in Villach in den Arm

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetfoto © K.-U. Häßler - Fotolia

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, gab es am Mittwoch in der Villacher Innenstadt ein Zwischenfall mit einem Hund. Ein 14-jähriger Schüler wurde gegen 18 Uhr auf dem Hauptplatz von einem grauen Hund, vermutlich ein Staffordshire Bullterrier, in den linken Arm gebissen.