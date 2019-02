Besitzerin flüchtete Hund biss 14-jährigem Schüler in Villach in den Arm

Facebook

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, gab es am Mittwoch in der Villacher Innenstadt ein Zwischenfall mit einem Hund. Ein 14-jähriger Schüler wurde gegen 18 Uhr auf dem Hauptplatz von einem grauen Hund in den linken Arm gebissen. Die Hundebesitzerin flüchtete anschließend mit dem angeleinten Tier. Den verletzten Buben ließ sie einfach stehen.