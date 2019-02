Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein eingespieltes Kärntner-Duo: Wolfgang Puck (vorne) und Hannes Tschemernjak © Privat

Viel Zeit, um die kalifornische Sonne dieser Tage zu genießen, bleibt den Kärntnern Hannes und Peter Tschemernjak kaum. Das Vater-Sohn-Gespann vom Restaurant „Der Tschebull“ am Faaker See ist ohnehin nicht auf Urlaub in den USA, sondern, um wie schon in den Jahren zuvor, in der Oscar-Nacht an der Seite von Starkoch Wolfgang Puck zu kochen.

Mehr zum Thema Oscars 2019 So speisen die Stars der Stars

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.