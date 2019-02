Das Ö3-Weihnachtswunder macht im Dezember in Villach Station. Die Spendenkation rückt die gesamte Region 120 Stunden lang in den medialen Fokus Österreichs.

Besucheransturm beim Weihnachstwunder in St. Pölten © Martin Krachler/Ö3/kk

1. Was ist das Ö3-Weihnachtswunder?

Antwort: Es ist eine Ö3-Spendenaktion, die im Vorjahr ein Rekordergebnis von 3,7 Millionen Euro zugunsten von „Licht ins Dunkel“ brachte. Heuer findet diese vom 19. bis 24. Dezember am Hans-Gasser-Platz in Villach statt. Bisher gastierten die Moderatoren Robert Kratky, Andi Knoll und Gabi Hiller nur in Landeshauptstädten. Das Weihnachtswunder präsentiert die Region Villach 120 Stunden nonstop und live. Gesendet wird aus einem gläsernen Studio. Hinzu kommen viele Stargäste und einige Live-Konzerte. Zuletzt in St. Pölten waren unter anderen Christina Stürmer, Seiler und Speer, Revolverheld oder auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen zugegen. Die Stargäste sind hautnah zu erleben.

