Am Samstag treffen sich die Promis zur Aufzeichnung des Villacher Faschings. Die Kleine Zeitung berichtet live vom Empfang.

Larissa Marolt kam im Vorjahr in Begleitung von Florian Koschat © Weichselbraun

Diese Familie gehört mittlerweile zum Villacher Fasching wie das Lei-Lei: die Lugners. Auch in diesem Jahr werden Richard Lugner, seine Tochter Jacqueline und seine Ex-Frau Christina "Mausi" Lugner als Gäste bei den Promi-Sitzungen am Freitag und Samstag dabei sein. "Auf getrennten Tischen allerdings", wie man sich in Villach zu erzählen weiß.