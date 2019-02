Facebook

„Das Angebot von Soma wird mehr denn je gebraucht“, weiß die Villacherin Anja Prochinig © Hannes Pacheiner

"Die Armut hat ein Gesicht. Sie ist weiblich und 50 Jahre plus“, weiß Anja Prochinig, die jeden Tag in dieses Gesicht blickt. Seit sechs Jahren leitet die 39-Jährige den Sozialmarkt (Soma) in Villach und ist eine von elf Mitarbeitern von Soma Kärnten. In den insgesamt sechs Sozialmärkten finden sozial bedürftige Menschen nicht nur stark vergünstigte Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs, sondern auch einen geschützten Ort der Begegnung und Kommunikation.

