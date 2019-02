Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch über dem Flughafen in Nötsch wird am Donnerstag meist die Sonne scheinen © Webcam/kk

Wir liegen auch am Donnerstag am Rand eines Hochdruckgebietes im Bereich einer sich in der Höhe langsam verstärkenden Nordwestströmung. Diese schickt tagsüber auch ein paar Wolkenfelder in zumeist höheren Luftschichten zu uns, die nur gelegentich dichter werden dürften und so die Sonne auch einmal schwächen oder stören könnten. Ansonsten scheint aber doch überwiegend die Sonne vom Himmel und die Temperaturen steigen am Nachmittag zum Beispiel in Villach auf angenehm milde Werte nahe plus 12 Grad.