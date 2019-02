Das Haus, in dem die Hauptverdächtige lebte, wurde am Mittwoch versteigert. Insgesamt acht Bieter wollte das Gebäude haben. Mit dem Geld sollen Schulden bezahlt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Mordverdächtige bei der Tatrekonstruktion in Villach © KLZ/Weichselbraun

Ein so großes öffentliches Interesse an einer Zwangsversteigerung hat es am Bezirksgericht Villach wohl länger nicht gegeben. Am Mittwoch kam jenes Haus unter den Hammer, in dem die Hauptverdächtige im Villacher Mordfall gelebt hat.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.