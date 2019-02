„Standort und Markt“ sieht Abwärtstrend in Villach gestoppt: Weniger Leerstände und hohe Bautätigkeit, Mieten müssen sinken.

Nur mehr der Hauptplatz zählt zur Bestlage in Villach © Hannes Pacheiner

Eva Maria Scharf Teamleiterin Regionalbüro Villach Mehr von Eva Maria Scharf

Es ist ein Zwischenzeugnis, das die Villacher Innenstadt in den schwierigen Zeiten ihres Wandels bestärkt. Laut „Standort und Markt“ – die Agentur erfasst seit 2013 Leerstände und Fluktuation in österreichischen Innenstädten – ist Villach im Aufschwung. Die Leerstandsrate konnte von 17,4 Prozent (das war 2017/2018 bundesweit der letzte Platz) auf 12 Prozent reduziert werden. Nimmt man alle leer stehenden Objekte, in denen gebaut wird raus, sinkt die Zahl sogar auf 8,5 Prozent.