Stylistin Silvia Katzdobler siedelt mit ihrem Geschäft in den Salon des im Vorjahr verstorbenen Günther Hönigmann, der als ältester Friseurmeister Österreichs in die Geschichte einging.

Styling-Expertin Silvia Katzdobler siedelt bald in den Salon des verstorbenen Kult-Friseurs Günther Hönigmann © kk

Silvia Katzdobler zieht um. Die bekannte Friseurmeisterin und Styling-Expertin, seit 28 Jahren in Villach angesiedelt, will Anfang Juni in die Lederergasse wechseln. Und zwar in jenen Salon, in dem die im vergangenen Sommer im Alter von 89 Jahren verstorbene Friseurlegende Günther Hönigmann jahrzehntelang seinen Kunden die Haare schnitt. Das Geschäft in der Freihausgasse führt Katzdobler bis Ende Mai weiter.