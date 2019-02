Konjunkturerhebung Leichtes Umsatzplus bei Villacher Betrieben

Im Vorjahr verzeichneten 55 Prozent der Villacher Betriebe ein Umsatzplus. Entwicklung am Arbeitsmarkt weiterhin stabil.

Die Stimmung bei den Villacher Unternehmern ist optimistischer. Das zeigt die aktuelle Konjunkturerhebung der Wirtschaftskammer. 55 Prozent der befragten Unternehmer haben im Vorjahr ein Umsatzplus erzielt, das bedeutet ein Plus von 4 Prozent gegenüber 2017. "Lediglich 18 Prozent mussten Rückgänge hinnehmen. Bei den Innenstadt-Betrieben erreichten 46 Prozent ein Umsatzplus, in den anderen Stadtteilen waren es 57 Prozent", sagt WKO-Bezirksstellenleiter Christian Fitzek. Bei den Erträgen zeigt sich ein ähnliches Bild: 51 Prozent sind im Plus, 24 Prozent hatten Rückgänge.