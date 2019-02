Sonnig wird es heute in Villach. Es bleibt auch überall trocken. Die 10-Grad-Marke wird erneut geknackt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Leserreporter Georg Wastl

Hoch Dorit, das unser Wetter zuletzt so eindrucksvoll bestimmt hat, wird durch ein neues Hoch ersetzt. Nun übernimmt Hoch Erika das Kommando über unser Wettergeschehen. Auch dieses Hoch sorgt heute am Mittwoch für viel Sonnenschein im Villacher Raum. Nur harmlose Wolkenfelder sind zu sehen. Vor allem in der zweiten Tageshälfte schieben sich zeit- und gebietsweise etwas mehr Wolkenfelder vor die Sonne.