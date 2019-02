ÖVP und Gemeinderat Richard Pfeiler fordern Verlegung des Innenstadt-Polizeipostens in die Lederergasse. Anlass sind vermehrt Vorfälle in der einstigen Partymeile. Polizei winkt ab.

Tagsüber präsentiert sich die Lederergasse zunehmend leer © Scharf

Das Thema Sicherheit in der Villacher Innenstadt wird einmal mehr politisch besetzt. Nach der SPÖ-Forderung, einer Wiedereröffnung des Polizeipostens am Villacher Hauptbahnhof, fordern ÖVP und Gemeinderat Richard Pfeiler jetzt eine Inspektion in der Lederergasse.

