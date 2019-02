Facebook

In der Nacht auf Montag reisten ein 42 Jahre alter Mann aus Bangladesch und ein 25 Jahre alter Mann aus Afghanistan mit einem Linienbus von Rom in Richtung Berlin über die A2 in Arnoldstein nach Österreich ein. Im Zuge einer Kontrolle konnte festgestellt werden, dass sich der Afghane mit einem gestohlenen iranischen Reisepass auswies.