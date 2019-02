2018 wurde Peter Rohr Weltmeister bei den Motorradfahrern mit Handicap. Gleich beim ersten Wintertest in Rijeka demolierte er seine Yamaha, blieb aber beim Sturz unverletzt.

Peter Rohr, Weltmeister mit Handicap, kam in Rijeka zu Sturz © kk

Es hätte ein erster Winteretest werden sollen, doch es kam anders. Peter Rohr, Motorrad-Weltmeister bei den Fahrern mit Handicap, kam am Ring in Rijeka schwer zu Sturz, blieb aber unverletzt. Mehr Sorgen bereitet schon das beschädigte Motorrad des 34-jähringen Sportler mit Wohnsitzen in Aichach (Gemeinde Stockenboi) und Villach.