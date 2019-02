Facebook

Die Männer hatten Cannabis im Reisegebäck (Symbolfoto) © APA

Am Samstag um 14.30 Uhr rief ein deutscher Urlaubsgast die Polizeiinspektion Hauptplatz des Stadtpolizeikommandos Villach an und gab an, er und sein Freund seien mit dem Zug von Deutschland nach Bad Gastein zum Schiurlaub angereist. Beim Aussteigen in Bad Gastein haben sie auf ihr Gepäck vergessen. Um den Beiden einen Gefallen zu erweisen, fuhren Beamte zum Hauptbahnhof in Villach und erwarteten den Reisezug aus Bad Gastein. Dort nahmen sie beide Taschen, einen Rucksack und eine Reisetasche, in Empfang.