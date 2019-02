Vier Feuerwehren standen Samstagnachmittag in Gödersdorf in der Gemeinde Finkenstein im Einsatz. Die Druckwelle zerstörte den kompletten Heizraum sowie Fenster und Türen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Explosion wurde der gesamte Heizraum zerstört © FF Gödersdorf/Facebook

In Gödersdorf in der Gemeinde Finkenstein ist am Samstag ein Heizkessel in einer Tischlerei explodiert. Aus bisher unbekannter Ursache kam es im Heizraum zur Explosion des Festbrennstoff-Heizkessels. Die starke Druckwelle zerstörte den kompletten Heizraum sowie mehrere Fenster und Türen der Werkstatt. "Da der Brand jedoch von selbst erloschen ist, beschränkten sich unsere Aufgaben auf das Belüften mittels Hochleistungslüfter sowie die Beseitigung des ausgetretenen Wassers der Heizkreise", heißt es auf der Facebook-Seite der Freiwilligen Feuerwehr Gödersdorf. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Finkenstein, Faak am See und Fürnitz.