Unternehmer Klaus Schirmer

Apotheker, Kommunikations-Trainer und Qualitätsmanager, Keynote-Speaker, Vater, Schlittenhundeführer, Marathonläufer und Autor. Welcher Klaus Schirmer gibt das Interview?



Klaus Schirmer: Es hat ja jeder viele Identitäten. Meine berufliche ist Apotheker und Unternehmer. Was mir an dieser Rolle gut gefällt, ist das Gefühl ein Stück meiner Welt, gestalten zu können, das größer ist als mein Haushalt. Es greift auch in die Arbeitswelt von anderen hinein. Hier gibt es eine wichtige Schnittstelle zu meiner weiteren Herzensrolle als „Lehrer für Unternehmer“. Es geht um die Frage: Welche Vorstellungen bringen die Mitarbeiter mit, welche habe ich und wie können wir das kompatibel machen?



Mit Erfolg wie es scheint, sie werden immer wieder zu Seminaren oder als Vortragender eingeladen. Was erzählen Sie dort?



Ich habe es immer schrecklich empfunden, wenn ich für jemanden arbeiten musste, für dessen Ziele ich nicht gebrannt habe. Nach dem Motto: „Tu was man dir sagt. Am Ende des Monats gibt es ein Schmerzensgeld.“ Ganz anders ist es, wenn das Tun das Herz mit Freude erfüllt hat. Wenn diese Kongruenz der Ziele da ist, fördert das die Arbeitsqualität, wird das Produkt perfekter, es werden Probleme leichter überwunden und allen – Mitarbeitern und Chef – geht es besser.



Das ist Ihnen als Chef selbst aber nicht immer gelungen. Welche Fehler haben Sie gemacht?



Die wenigsten lernen die Führungsrolle. Ich bin in die Gründerfalle getappt, konnte mich nicht lösen, dachte, ich muss als Chef der Beste sein. Mit meinem ständigen Absegnen habe ich Projekte blockiert. Ich habe sogar Schlimmeres getan und gesagt: „Das ist eh ganz gut, obwohl ich würde es anders machen.“ Ein Albtraum! Dieses Denkkonzept ist falsch. Wenn der Chef der Beste ist, bleibt er Vorarbeiter. Wenn der Schlittenhundeführer der beste Läufer ist, müsste er vorne rennen und könnte nicht den Schlitten dirigieren.



2013 haben dann neun von zehn Mitarbeitern gekündigt. Hat das Ihr Umdenken bewirkt?



Ja, das war ein ziemlicher Schlag. Es war eben nicht Genialität oder Einsicht, es hat bei mir einer echten Krise bedurft, damit ich umdenke. Damals konnte ich ja gar nichts anderes tun, als den Mitarbeiten zu vertrauen. Um dann zu merken, dass diese, wenn man sie nur in Ruhe arbeiten lässt, bessere Ergebnisse bringen. Da fällt schon ein großer Zacken aus der Chef-Krone. Doch es zeigt sich, dass weder Ansehen noch Kompetenz schrumpfen.



Und jeder Mitarbeiter macht was er will?



Nein, es muss natürlich ein gemeinsames Ziel geben und jeder dort eingesetzt werden, wofür er brennt. Der eine verkauft gerne, der andere forscht lieber. Auch das individuelle Tempo der Gruppe ist entscheidend. Im Schlittengespann zieht ein, im Vergleich zu den anderen gemütlicherer Hund, die anderenimmer runter. Ein Mitarbeiter, der nicht die Werte des Teams aus sich heraus teilt, ebenso.



Es geht also um die Zusammensetzung des Teams?



Letztlich ist die große Klammer über der Führungsarbeit „vorhandene Motivation zu bündeln“. Es braucht einen, der alles zusammenführt in den richtigen Rhythmus und Harmonie.

Was hat das mit Huskys zu tun?

Es gibt viele Analogien. Der Kapitän am Schiff und so weiter. Aber die Schlittenhunde haben für mich das ausgedrückt, was ich im Unternehmen und mit meinem Team erlebt habe. Diese Dynamik, jeder hat seine Rolle, jeder zieht mit – eben wie beim Schlittenhundefahren.



Mit ihrem jetzigen Team sind sie auf Erfolgskurs. Welche Preise haben sie eingeheimst?



Angefangen hat es mit den Schaufensterwettbewerben. Auch team santè-interne Wettbewerbe haben wir der Reihe nach gewonnen. Das i-Tüpfelchen war sicher Best-Place-to-work 2017, wo wir uns gegen große Konkurrenz wie Lidl, T-Mobile oder Magna durchgesetzt haben.



Sie setzen sich ja auch sehr für die Villacher Innenstadt ein. Ihre Karriere als Aufsichtsratsvorsitzender im Stadtmarketing war nur kurz, durch ein Facebookposting in dem sie ein Werbevideo der Arbeiterkammer mit einem Vergleich zum dritten Reich kritisiert haben. Wie sehen Sie das heute?

Das Posting war eine Unbeherrschtheit, die dieser Position nicht gebührlich war. Heute würde ich ein E-Mail an mich selbst schicken. Als Sünde sehe ich es trotzdem nicht: Das Video wurde aber sogar vom Werberat verurteilt. Zum Vergleich mit dem dritten Reich: Der Wiener Stadtrat Peter Hacker ist wegen seinem Nazi-Methoden-Vergleich nicht zurückgetreten. Zu dem damaligen Zeitpunkt war das Stadtmarketing aber stark im medialen Visier. Ich wollte diese wertvolle Einrichtung in seiner Neupositionierung nicht schwächen und bin zurückgetreten. Meine Ideen bringe ich immer noch mit ein.

