ÖVP und FPÖ fordern Transparenz zum Prüfbericht des Kontrollamtes. Der Brückenbau soll komplett evaluiert werden. Klage gegen Unternehmen am Laufen.

Der Prüfbericht bescheinigt Fehler am Brückengeländer © Weichselbraun Helmuth

Der Prüfbericht des Kontrolamtes zu Fehlplanungen bei der neuen Tschinowitscher Brücke in Villach wird auch Thema in der kommenden Gemeinderatssitzung am 8. März sein. Beim Geländer der Brücke kam es zu Fehlern, die jetzt eine Klage der Stadt gegen drei private Unternehmen nach sich ziehen.