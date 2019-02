Facebook

Die Eislaufsaison am beliebten Aichwaldsee ist für heuer vorbei © (c) Daniel Raunig

Am 28. Dezember wurde der Aichwaldsee für die Kufenflitzer endgültig freigegeben. Danach nutzten unzählige Eisläufer den einzigen freigegebenen See der Region. "Jetzt ist es mit dem Eislaufen am Aichwaldsee für diese Saison vorbei. Die obersten fünf Centimeter der Eisfläche bestehen nur noch aus Schneeeis, das nicht mehr tragfähig ist", sagt Hans Schwaiger, Eismeister des zuständigen Eislaufvereins Wörthersee. "In den kommenden Tagen erwarten wir Höchstwerte um die zehn Grad plus. Das wird dem Eis wohl den Rest geben!" Das Betreten des Eises ist somit ab sofort lebensgefährlich und absolut untersagt!