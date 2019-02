Facebook

Trotz Tageshöchstwerten um 10 Grad plus bleiben einige Wege in Villach vorübergehend gesperrt © (c) Rieder Adalbert

Tagsüber taut der Schnee, am Abend friert das Wasser. In den kommenden Tagen ist mit Höchstwerten von mehr als 10 Grad Celsius zu rechnen. Das bringt den Schnee zwar weiterhin zum Schmelzen, vor allem in Parkanlagen und entlang der Drau kommt es in den kalten Nachtstunden jedoch zu Eisbildung entlang der Wege.



Aus diesem Grund bleiben einige Sperren bis auf Weiteres aufrecht. Das betrifft etwa den Dinzlpark in St. Martin. Hier bleibt der linke Weg vom Dinzlpark alt kommend weiterhin geschlossen. Ebenso der Weg von der Dr.-Karl-Rennerstraße in Richtung Volkshaus im Walter-Dick-Park in Landskron. Der Hauptweg ist hier jedoch durchgehend frei und passierbar. Der Drauradweg ist von der Firma Papyrus bis zur Autobahnbrücke St. Magdalen gesperrt. Dort bitte beim "Frühlingsspaziergang" auf das Hinweisschild "nicht passsierbarer Weg" achten!