Am Sonntag findet auf der Ratnitz-Schanze das traditionelle Jedermann-Springen statt © kk

Den Traum vom Fliegen haben wohl schon viele geträumt. In der beschaulichen Ortschaft Ratnitz (Gemeinde Finkenstein) oberhalb des Faaker Sees hat man sich schon in den 1930er-Jahren daran gemacht, sich dieser Thematik anzunähern. Nämlich mit dem traditionellen Skispringen für jedermann auf der sogenannten Ratnitz-Schanze.

Am Sonntag ist es wieder so weit. Wagemutige dürfen sich wieder beweisen. "Mitmachen kann jeder, der Skifahren kann und ein bisschen Mut mitbringt, sagt Herbert Sternig, Obmann vom Verein Inter Latschach, der das Springen organisiert. Das Training beginnt um 12.30 Uhr. "Da schauen wir auch, wer das Zeug dazu hat. Wenn jemand gar nicht Skifahren kann, darf er auch nicht am Bewerb der um 13.30 beginnt, teilnehmen", so Sternig, der mit seinen Vereinskollegen das Springen nach einer mehrjährigen Pause vor 22 Jahren wiederbelebte.

"In den vergangenen Jahren ist die Teilnehmerzahl wieder gestiegen. Und beim Springen ist das ganze Dorf auf den Beinen", freut sich Sternig, der früher selbst unzählige Male über die Schanze gesprungen ist, sich heute aber lieber in der Zuschauerrolle wiederfindet. Die gut präparierte Schanze lässt übrigens Sprünge bis zu 25 Meter zu.

Früher wurde noch auf einer 45-Meter-Schanze gesprungen. Weit mehr als 1000 Zuschauer waren keine Seltenheit Foto © ff