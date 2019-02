In Fürnitz wird heuer ein neuer Friedensforst eröffnet. Überhaupt gibt es rund um Villach einen Trend zu Urnengräbern und zur Feuerbestattung.

Andreas Waldher, Geschäftsführer von Pax und Bestattung Kärnten, im Friedensforst an der Sattnitz © Markus Traussnig

Der letzte Weg eines Menschen führt immer öfter ins Krematorium. "Wir führen in unserem Wirkungsbereich, der sich von Feistritz an der Drau bis nach St. Veit an der Glan erstreckt, rund 4000 Bestattungen im Jahr durch. Rund 65 Prozent entfallen auf die Feuerbestattung", sagt Andreas Waldher, Geschäftsführer von Pax und Bestattung Kärnten.

