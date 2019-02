Es bleibt am Donnerstag sonnig und mild. Die Höchstwerte klettern auf plus 10 Grad.

Traumhaftes Wetter auf der Gerlitzen © (c) it-wms.com/Webcam Gerlitzen/kk

Hochdruckgebiet "Dorit" hat sich zu den Alpen ausgedehnt und bleibt bis auf Weiteres wirksam. Bei viel Sonnenschein sind am Donnerstag eigentlich nur harmlose Wolkenfelder zu sehen. Vor allem in der ersten Tageshälfte ziehen einige Schleierwolken über den Himmel. Diese dünnen und harmlosen Wolkenfelder markieren die deutliche Milderung in höheren Luftschichten.