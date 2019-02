Facebook

Floriantschitz trainiert vor allem in der Innerkrems, am Hochrindl und in Weißbriach © KK

Kärntens Skiläufer sorgen auf allen Ebenen für Aufsehen: im Welt- und Europacup genauso wie im Nachwuchs. Bei den österreichischen Jugendmeisterschaften gewann Alisa Floriantschitz Silber im Slalom. „Neben meinen zwei FIS-Siegen vergangenes Jahr einer meiner größten Erfolge“, strahlte die 17-Jährige. Floriantschitz wohnt in Villach, geht für den SC Bad Kleinkirchheim an den Start und besucht in Spittal das Sport-BORG.